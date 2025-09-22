ua en ru
Другий приз для ПСЖ, чи 13-й для "Барселони": хто виграє "Золотий м'яч"-2025

Париж, Понеділок 22 вересня 2025 09:31
UA EN RU
Другий приз для ПСЖ, чи 13-й для "Барселони": хто виграє "Золотий м'яч"-2025 Фото: "Золотий м'яч" – найпрестижніша індивідуальна нагорода у футболі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 22 вересня, стане відомий володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м'яча" від France Football.

Про головних претендентів та історію призу – розповідає РБК-Україна.

Хто фаворити премії-2025

Головним претендентом на приз вважають вінгера французького ПСЖ Усмана Дембеле. Цього сезону він з командою виграв Лігу чемпіонів, де був визнаний гравцем сезону, та всі французькі титули, а також дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу.

Більшість експертів не сумніваються в тріумфі француза, але є й такі, хто прогнозує успіх одного з футболістів "Барселони" – іспанця Ламіна Ямаля чи бразильця Рафініьї.

Представників каталонського клубу вважають більш яскравими індивідуальностями у футболі, проте саме відсутність гучних командних успіхів у сезоні – може стати на заваді. "Барса" яскраво виступила в Іспанії, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок країни. Одначе, на міжнародному рівні не зуміла пройти далі півфіналу ЛЧ, пропустивши у вирішальний поєдинок міланський "Інтер".

Рекорди "Золотого м'яча"

Якщо приз дістанеться Дембеле – це буде лише другий "Золотий м'яч" футболіста ПСЖ. Якщо ж перевагу віддадуть Ямалю чи Рафіньї – 13-й для "Барси".

Цікаво, що останнім представником обох колективів, що вигравав "ЗМ" був один і той же гравець – Ліонель Мессі. Приз у 2021 році він отримав саме як гравець парижан, а до того шість разів вигравав, представляючи "Барселону".

Мессі з вісьмома трофеями – беззаперечний рекордсмен. Він на три перемоги випереджає свого головного конкурента Кріштіану Роналду.

Ліонель Мессі зібрав найбільшу колецію "Золотих м'ячів" (фото: Getty Images)

Рекордсмени "Золотого м'яча":

  • Ліонель Мессі – 8 призів
  • Кріштіану Роналду – 5
  • Йоган Кройф – 3
  • Мішель Платіні – 3
  • Марко ван Бастен – 3

Якщо ж брати досягнення клубів, тут лідерство ділять іспанські гранди – "Реал" та "Барселона", які мають по 12 перемог.

"Барсі" 6 з 12-ти трофеїв приніс Мессі. А крім нього лауреатами були Кройф (двічі), Луїс Суареас, Христо Стоїчков, Рівалдо та Роналдінью.

У "Реала" – більш широке представництво. Тут 8 лауреатів: Кріштіану Роналду (4 призи), Альфредо Ді Стефано (2), Раймон Копа, Луїш Фігу, Роналдо, Фабіо Каннаваро, Лука Модріч та Карім Бензема.

Володарі "ЗМ" за клубами:

  • "Реал" – 12 призів (8 футболістів)
  • "Барселона" – 12 (6)
  • "Ювентус" – 8 (6)
  • "Мілан" – 8 (6)
  • "Баварія" – 5 (3)

Дембеле, в разі успіху, стане шостим французом – володарем премії. Раніше це вдавалося Мішелю Платіні (тричі), Раймону Копа, Жан-П'єру Папену, Зінедіну Зідану та Каріму Бензема.

Натомість Рафінья може стати п'ятим бразильцем у списку – після Роналдо (два призи), Рівалдо, Роналдінью та Кака.

А Ямаль – відповідно четвертим іспанцем. Серед його співвітчизників трофей брали Альфредо Ді Стефано (двічі), Луїс Суарес та, минулого року – Родрі.

Володарі призу за країнами:

  • Аргентина – 8 призів (1 футболіст)
  • Франція – 7 (5)
  • Німеччина – 7 (5)
  • Нідерланди – 7 (3)
  • Португалія – 7 (3)

Андрій Шевченко, Олег Блохін та Ігор Бєланов вигравали приз для України (фото: Вікіпедія)

Перемоги України

Вітчизняні футболисти тричі визнавалися володарями престижної премії.

Олег Блохін (1975 рік) та Ігор Бєланов (1986) були найкращими, представляючи київське "Динамо", а Андрій Шевченко у 2004-му – італійський "Мілан".

Багато разів українці були серед претендентів на нагороду. Зокрема минулого року до топ-30 потрапив Артем Довбик.

Де і коли дивитися церемонію

Церемонія нагородження відбудеться 22 жовтня в столиці Франції. Захід прийме паризький театр "Шатле". Основна подія знаменного вечора розпочнеться о 21:00 за київським часом. Церемонію проведуть нідерландська легенда футболу й володар "Золотого м'яча"-1987 Рууд Гулліт та британська спортивна журналістка Кейт Скотт.

Офіційним транслятором "Золотого м'яча-2025" на території України став медіасервіс MEGOGO.

Трансляція буде доступною на OTT-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK N+S. Крім того, подію можна буде подивится безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах. Пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі "MEGOGO СПОРТ".

Перебіг премії українською коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Кравченко.

Раніше ми розповіли, чому зіркові партнери Забарного з ПСЖ пропустять церемонію вручення "Золотого м'яча"-2025.

Також читайте про конфлікт між організаторами "Золотого м'яча" та мадридським "Реалом".

