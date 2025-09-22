ua en ru
Второй приз для ПСЖ, или 13-й для "Барселоны": кто выиграет "Золотой мяч"-2025

Париж, Понедельник 22 сентября 2025 09:31
Второй приз для ПСЖ, или 13-й для "Барселоны": кто выиграет "Золотой мяч"-2025 Фото: "Золотой мяч" - самая престижная индивидуальная награда в футболе (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня, 22 сентября, станет известен обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча" от France Football.

О главных претендентах и истории приза - рассказывает РБК-Украина.

Кто фавориты премии-2025

Главным претендентом на приз считают вингера французского ПСЖ Усмана Дембеле. В этом сезоне он с командой выиграл Лигу чемпионов, где был признан игроком сезона, и все французские титулы, а также дошел до финала Клубного чемпионата мира.

Большинство экспертов не сомневаются в триумфе француза, но есть и такие, кто прогнозирует успех одного из футболистов "Барселоны" - испанца Ламина Ямаля или бразильца Рафиньи.

Представителей каталонского клуба считают более яркими индивидуальностями в футболе, однако именно отсутствие громких командных успехов в сезоне - может помешать. "Барса" ярко выступила в Испании, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Однако, на международном уровне не сумела пройти дальше полуфинала ЛЧ, пропустив в решающий поединок миланский "Интер".

Рекорды "Золотого мяча"

Если приз достанется Дембеле - это будет лишь второй "Золотой мяч" футболиста ПСЖ. Если же предпочтение отдадут Ямалю или Рафинье - 13-й для "Барсы".

Интересно, что последним представителем обоих коллективов, выигрывавшим "ЗМ" был один и тот же игрок - Лионель Месси. Приз в 2021 году он получил именно как игрок парижан, а до того шесть раз выигрывал, представляя "Барселону".

Месси с восемью трофеями - безоговорочный рекордсмен. Он на три победы опережает своего главного конкурента Криштиану Роналду.

Лионель Месси собрал самую большую коллецию "Золотых мячей" (фото: Getty Images)

Рекордсмены "Золотого мяча":

  • Лионель Месси - 8 призов
  • Криштиану Роналду - 5
  • Йохан Кройф - 3
  • Мишель Платини - 3
  • Марко ван Бастен - 3

Если же брать достижения клубов, здесь лидерство делят испанские гранды - "Реал" и "Барселона", которые имеют по 12 побед.

"Барсе" 6 из 12-ти трофеев принес Месси. А кроме него лауреатами были Кройф (дважды), Луис Суареас, Христо Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо.

У "Реала" - более широкое представительство. Здесь 8 лауреатов: Криштиану Роналду (4 приза), Альфредо Ди Стефано (2), Раймон Копа, Луиш Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич и Карим Бензема.

Обладатели "ЗМ" по клубам:

  • "Реал" - 12 призов (8 футболистов)
  • "Барселона" - 12 (6)
  • "Ювентус" - 8 (6)
  • "Милан" - 8 (6)
  • "Бавария" - 5 (3)

Дембеле, в случае успеха, станет шестым французом - обладателем премии. Ранее это удавалось Мишелю Платини (трижды), Раймону Копа, Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема.

В то же время Рафинья может стать пятым бразильцем в списке - после Роналдо (два приза), Ривалдо, Роналдиньо и Кака.

А Ямаль - соответственно четвертым испанцем. Среди его соотечественников трофей брали Альфредо Ди Стефано (дважды), Луис Суарес и, в прошлом году - Родри.

Обладатели приза по странам:

  • Аргентина - 8 призов (1 футболист)
  • Франция - 7 (5)
  • Германия - 7 (5)
  • Нидерланды - 7 (3)
  • Португалия - 7 (3)

Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов выигрывали приз для Украины (фото: Википедия)

Победы Украины

Отечественные футболисты трижды признавались обладателями престижной премии.

Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986) были лучшими, представляя киевское "Динамо", а Андрей Шевченко в 2004-м - итальянский "Милан".

Много раз украинцы были среди претендентов на награду. В частности, в прошлом году в топ-30 попал Артем Довбик.

Где и когда смотреть церемонию

Церемония награждения состоится 22 октября в столице Франции. Мероприятие примет парижский театр "Шатле". Основное событие знаменательного вечера начнется в 21:00 по киевскому времени. Церемонию проведут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча"-1987 Рууд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.

Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Трансляция будет доступна на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Кроме того, событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Ход премии на украинском языке будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

Ранее мы рассказали, почему звездные партнеры Забарного из ПСЖ пропустят церемонию вручения "Золотого мяча"-2025.

Также читайте о конфликте между организаторами "Золотого мяча" и мадридским "Реалом".

