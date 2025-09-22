Второй приз для ПСЖ, или 13-й для "Барселоны": кто выиграет "Золотой мяч"-2025
Сегодня, 22 сентября, станет известен обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча" от France Football.
О главных претендентах и истории приза - рассказывает РБК-Украина.
Кто фавориты премии-2025
Главным претендентом на приз считают вингера французского ПСЖ Усмана Дембеле. В этом сезоне он с командой выиграл Лигу чемпионов, где был признан игроком сезона, и все французские титулы, а также дошел до финала Клубного чемпионата мира.
Большинство экспертов не сомневаются в триумфе француза, но есть и такие, кто прогнозирует успех одного из футболистов "Барселоны" - испанца Ламина Ямаля или бразильца Рафиньи.
Представителей каталонского клуба считают более яркими индивидуальностями в футболе, однако именно отсутствие громких командных успехов в сезоне - может помешать. "Барса" ярко выступила в Испании, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Однако, на международном уровне не сумела пройти дальше полуфинала ЛЧ, пропустив в решающий поединок миланский "Интер".
Рекорды "Золотого мяча"
Если приз достанется Дембеле - это будет лишь второй "Золотой мяч" футболиста ПСЖ. Если же предпочтение отдадут Ямалю или Рафинье - 13-й для "Барсы".
Интересно, что последним представителем обоих коллективов, выигрывавшим "ЗМ" был один и тот же игрок - Лионель Месси. Приз в 2021 году он получил именно как игрок парижан, а до того шесть раз выигрывал, представляя "Барселону".
Месси с восемью трофеями - безоговорочный рекордсмен. Он на три победы опережает своего главного конкурента Криштиану Роналду.
Лионель Месси собрал самую большую коллецию "Золотых мячей" (фото: Getty Images)
Рекордсмены "Золотого мяча":
- Лионель Месси - 8 призов
- Криштиану Роналду - 5
- Йохан Кройф - 3
- Мишель Платини - 3
- Марко ван Бастен - 3
Если же брать достижения клубов, здесь лидерство делят испанские гранды - "Реал" и "Барселона", которые имеют по 12 побед.
"Барсе" 6 из 12-ти трофеев принес Месси. А кроме него лауреатами были Кройф (дважды), Луис Суареас, Христо Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо.
У "Реала" - более широкое представительство. Здесь 8 лауреатов: Криштиану Роналду (4 приза), Альфредо Ди Стефано (2), Раймон Копа, Луиш Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич и Карим Бензема.
Обладатели "ЗМ" по клубам:
- "Реал" - 12 призов (8 футболистов)
- "Барселона" - 12 (6)
- "Ювентус" - 8 (6)
- "Милан" - 8 (6)
- "Бавария" - 5 (3)
Дембеле, в случае успеха, станет шестым французом - обладателем премии. Ранее это удавалось Мишелю Платини (трижды), Раймону Копа, Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема.
В то же время Рафинья может стать пятым бразильцем в списке - после Роналдо (два приза), Ривалдо, Роналдиньо и Кака.
А Ямаль - соответственно четвертым испанцем. Среди его соотечественников трофей брали Альфредо Ди Стефано (дважды), Луис Суарес и, в прошлом году - Родри.
Обладатели приза по странам:
- Аргентина - 8 призов (1 футболист)
- Франция - 7 (5)
- Германия - 7 (5)
- Нидерланды - 7 (3)
- Португалия - 7 (3)
Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов выигрывали приз для Украины (фото: Википедия)
Победы Украины
Отечественные футболисты трижды признавались обладателями престижной премии.
Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986) были лучшими, представляя киевское "Динамо", а Андрей Шевченко в 2004-м - итальянский "Милан".
Много раз украинцы были среди претендентов на награду. В частности, в прошлом году в топ-30 попал Артем Довбик.
Где и когда смотреть церемонию
Церемония награждения состоится 22 октября в столице Франции. Мероприятие примет парижский театр "Шатле". Основное событие знаменательного вечера начнется в 21:00 по киевскому времени. Церемонию проведут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча"-1987 Рууд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.
Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.
Трансляция будет доступна на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Кроме того, событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".
Ход премии на украинском языке будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.
