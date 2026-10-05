Другий пілот flydubai зізнався, що планував робити після захоплення літака, - Reuters

Другий пілот авіакомпанії flydubai, який минулого тижня намагався захопити пасажирський літак, планував розбити його в аеропорту в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час допиту слідчими в ОАЕ пілот зізнався, що мав намір врізатися на літаку в аеропорт "Бен-Гуріон" поблизу Тель-Авіва.

За даними джерел, обізнаних із перебігом розслідування, цей план з'явився у чоловіка ще до працевлаштування у flydubai. Він свідомо шукав роботу в авіакомпаніях, які здійснюють регулярні рейси до Ізраїлю.

З'ясувалося, що раніше цього року пілот уже виконував рейс до Тель-Авіва і тоді також планував захопити та розбити літак. Однак тоді він у останній момент відмовився від свого задуму.

Reuters пише, що точна причина зміни рішення наразі невідома, але серед пасажирів того рейсу перебувала людина, з якою зловмисник був особисто знайомий.

Що передувало

Нагадаємо, 30 вересня літак flydubai, який виконував рейс з Абу-Дабі до Тель-Авіва, спочатку подав код 7770, що сигналізує про надзвичайну ситуацію. Згодом екіпаж активував код 7500, який використовується у разі викрадення літака або незаконного втручання в його роботу.

Після цього ВПС Ізраїлю підняли в повітря винищувачі для супроводу літака, а сам рейс перенаправили до Саудівської Аравії. Літак приземлився в місті Табук.

Зазначимо, один з пілотів пасажирського літака Flydubai виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу.