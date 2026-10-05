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Другий пілот flydubai зізнався, що планував робити після захоплення літака, - Reuters

12:17 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Другий пілот flydubai зізнався, що планував робити після захоплення літака, - Reuters Фото: літак авіакомпанії Flydubai (x.com/flydubai)
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Другий пілот авіакомпанії flydubai, який минулого тижня намагався захопити пасажирський літак, планував розбити його в аеропорту в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час допиту слідчими в ОАЕ пілот зізнався, що мав намір врізатися на літаку в аеропорт "Бен-Гуріон" поблизу Тель-Авіва.

За даними джерел, обізнаних із перебігом розслідування, цей план з'явився у чоловіка ще до працевлаштування у flydubai. Він свідомо шукав роботу в авіакомпаніях, які здійснюють регулярні рейси до Ізраїлю.

З'ясувалося, що раніше цього року пілот уже виконував рейс до Тель-Авіва і тоді також планував захопити та розбити літак. Однак тоді він у останній момент відмовився від свого задуму.

Reuters пише, що точна причина зміни рішення наразі невідома, але серед пасажирів того рейсу перебувала людина, з якою зловмисник був особисто знайомий.

Що передувало

Нагадаємо, 30 вересня літак flydubai, який виконував рейс з Абу-Дабі до Тель-Авіва, спочатку подав код 7770, що сигналізує про надзвичайну ситуацію. Згодом екіпаж активував код 7500, який використовується у разі викрадення літака або незаконного втручання в його роботу.

Після цього ВПС Ізраїлю підняли в повітря винищувачі для супроводу літака, а сам рейс перенаправили до Саудівської Аравії. Літак приземлився в місті Табук.

Зазначимо, один з пілотів пасажирського літака Flydubai виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу.

Пізніше глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав події на борту терористичним актом. Трагедії вдалося запобігти завдяки пасажирам, які увірвалися до кабіни пілота та знешкодили терориста.

Крім того, авіакомпанія Flydubai оголосила про зупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад. Це зроблено на час проведення розслідування спроби одного з пілотів розбити літак із ізраїльтянами на борту.

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