Второй пилот flydubai признался, что планировал делать после захвата самолета, - Reuters
Второй пилот авиакомпании flydubai, пытавшийся на прошлой неделе захватить пассажирский самолет, планировал разбить его в аэропорту в Израиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе допроса следователями в ОАЭ пилот признался, что намеревался врезаться на самолете в аэропорт "Бен-Гурион" вблизи Тель-Авива.
По данным источников, осведомленных с ходом расследования, этот план появился у мужчины еще до трудоустройства в flydubai. Он сознательно искал работу в авиакомпаниях, совершающих регулярные рейсы в Израиль.
Выяснилось, что ранее в этом году пилот уже выполнял рейс в Тель-Авив и тогда планировал захватить и разбить самолет. Однако тогда он в последний момент отказался от своей затеи.
Reuters пишет, что точная причина изменения решения пока неизвестна, но среди пассажиров того рейса находился человек, с которым злоумышленник был лично знаком.
Что предшествовало
Напомним, 30 сентября самолет flydubai, выполнявший рейс из Абу-Даби в Тель-Авив, сначала подал код 7770, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации. Впоследствии экипаж активировал код 7500, используемый в случае угона самолета или незаконного вмешательства в его работу.
После этого ВВС Израиля подняли в воздух истребители для сопровождения самолета, а сам рейс перенаправили в Саудовскую Аравию. Самолет приземлился в городе Табук.
Отметим, один из пилотов пассажирского самолета Flydubai оказался гражданином Омана и пытался вызвать авиакатастрофу.
Позже глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал события на борту террористическим актом. Трагедию удалось предотвратить благодаря пассажирам, которые ворвались в кабину пилота и обезвредили террориста.
Кроме того, авиакомпания Flydubai объявила о приостановлении всех рейсов в Израиль и обратно. Это сделано на время проведения расследования попытки одного из пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.