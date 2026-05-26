Другий "Орєшнік" впав на окупантів? ISW розповів деталі та вказав на проблеми РФ

Росія могла запустити не одну, а дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" в ніч на 24 травня. Одна з них вийшла з ладу та впала на окуповану Донецьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначили в ISW, українські джерела OSINT 25 травня повідомили про відео, яке може свідчити про запуск другої ракети "Орєшнік" під час атаки в ніч на 24 травня.
На кадрах нібито зафіксовано падіння шести суббоєприпасів. Одне з українських джерел OSINT припустило, що ракета могла вразити російські позиції поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої - приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.
Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме, що кожен четвертий "Орєшнік", який російська армія застосовувала у війні проти України, виходив з ладу.
За підрахунками українського інформагентства Міноборони "АрміяInform", комбінований удар Росії 23-24 травня коштував близько 361 мільйона доларів, з яких приблизно 50 мільйонів доларів припадає на одну ракету "Орєшнік".
У разі підтвердження запуску другої ракети загальна вартість атаки зросте приблизно до 411 мільйонів доларів.
Нагадаємо, уночі 24 травня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".
Пуск було здійснено з полігону Капустін Яр, а влучання зафіксували в районі Білої Церкви на Київщині.
Тим часом у мережі поширили інформацію, що тієї ночі росіяни здійснили два запуски "Орєшніка": один приліт був у Білій Церкві, а другий - впав на території окупованої Донецької області.
Проте ЗСУ це спростували. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що наразі офіційно підтверджується лише один запуск "Орєшніка" - по Київщині.
За його словами, зараз немає підтвердженої інформації про можливе ураження "Орєшніком" позицій російських військ на захоплених територіях.