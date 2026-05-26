UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Другий "Орєшнік" впав на окупантів? ISW розповів деталі та вказав на проблеми РФ

11:11 26.05.2026 Вт
2 хв
Куди саме могла впасти друга ракета?
aimg Ірина Глухова
Фото: Росія могла запустити 2 ракети  "Орєшнік" (Getty Images)

Росія могла запустити не одну, а дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" в ніч на 24 травня. Одна з них вийшла з ладу та впала на окуповану Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: "Орєшнік" пішов у серію? Які темпи виробництва ракет і скільки Росія їх накопичила

Що з'ясували аналітики

Як зазначили в ISW, українські джерела OSINT 25 травня повідомили про відео, яке може свідчити про запуск другої ракети "Орєшнік" під час атаки в ніч на 24 травня.

На кадрах нібито зафіксовано падіння шести суббоєприпасів. Одне з українських джерел OSINT припустило, що ракета могла вразити російські позиції поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої - приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме, що кожен четвертий "Орєшнік", який російська армія застосовувала у війні проти України, виходив з ладу.

Скільки коштувала атака

За підрахунками українського інформагентства Міноборони "АрміяInform", комбінований удар Росії 23-24 травня коштував близько 361 мільйона доларів, з яких приблизно 50 мільйонів доларів припадає на одну ракету "Орєшнік".

У разі підтвердження запуску другої ракети загальна вартість атаки зросте приблизно до 411 мільйонів доларів.

Атака 24 травня

Нагадаємо, уночі 24 травня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".

Пуск було здійснено з полігону Капустін Яр, а влучання зафіксували в районі Білої Церкви на Київщині.

Тим часом у мережі поширили інформацію, що тієї ночі росіяни здійснили два запуски "Орєшніка": один приліт був у Білій Церкві, а другий - впав на території окупованої Донецької області.

Проте ЗСУ це спростували. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що наразі офіційно підтверджується лише один запуск "Орєшніка" - по Київщині.

За його словами, зараз немає підтвердженої інформації про можливе ураження "Орєшніком" позицій російських військ на захоплених територіях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакета Орєшнік