Другий крейсер "Москва". Окупанти приховують правду від родичів загиблих у ПТУ Макіївки

Військове командування Росії відмовляється розкривати правдиву кількість убитих солдатів РФ у Макіївці. При цьому родичам окупантів "закривають роти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "русскую службу BBC".
Як зазначає видання, багато родичів загиблих у Макіївці росіян відмовляються розмовляти з представниками ЗМІ.
"Ніхто нічого не розповість. Всім закривають роти. Всі хлопці в один голос говорять матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають", - наводить ВВС слова сестри одного з окупантів, який вижив.
При цьому ті люди, які погодилися розмовляти, розповіли, що точна кількість жертв серед військових у Макіївці залишається невідомою. Один із співрозмовників видання наголосив, що дані про 89 загиблих, які наводить Міноборони РФ, не відповідають дійсності.
"Якщо посудити логічно, то їх там було 500-600 людей, 4 ракети туди потрапили, будівля знесла під фундамент, явно що не 89 людей загинуло, а від 200", - додав він.
У той же час родичі загиблих відмовляються вірити у версію про те, що удару по ПТУ було завдано через нібито "активне користування мобільними телефонами".
"Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли до Макіївки, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він з нами по Telegram", - розповів співрозмовник.
Також "русская служба ВВС" зазначає, що російські правоохоронці зараз "активно працюють з телефонами загиблих", щоб створити докази для версії російського Міноборони.
Нагадаємо, після того, як крейсер "Москва" був потоплений завдяки удару українських військових, родичам загиблих членів екіпажу наказали замовчувати інформацію про їхню смерть. Також їм спочатку розповідали, що їхні близькі нібито "зникли безвісти".
Також ми писали, що Росія відмовилася публікувати списки загиблих у ПТУ Макіївки.
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