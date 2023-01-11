Второй крейсер "Москва". Оккупанты скрывают правду от родственников погибших в ПТУ Макеевки

Как отмечает издание, многие родственники погибших в Макеевке россиян отказываются разговаривать с представителями СМИ.

"Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают", - приводит BBC слова сестры одного из выживших оккупантов.

При этом те люди, которые согласились разговаривать, рассказали, что точное число жертв среди военных в Макеевке остается неизвестным. Один из собеседников издания подчеркнул, что данные о 89 погибших, которые приводит Минобороны РФ, не соответствуют действительности.

"Если посудить логически, то их там было 500-600 человек, 4 ракеты туда попали, здание снесло под фундамент, явно что не 89 человек погибло, а от 200", - добавил он.

В то же время родственники погибших отказываются верить в версию о том, что удар по ПТУ был нанесен из-за якобы "активного пользования мобильными телефонами".

"Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Telegram", - рассказал собеседник издания.

Также "русская служба BBC" отмечает, что российские правоохранители в данный момент "активно работают с телефонами погибших", чтобы создать доказательства для версии российского Минобороны.