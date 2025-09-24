Другий гол Судакова за "Бенфіку": як українці зіграли проти "Ріу Аве"

Гол Судакова не приніс перемоги

У перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на своєму полі зіграла внічию з "Ріу Аве" (1:1).

На 86-й хвилині Георгій Судаков відкрив рахунок, замкнувши передачу Доді Лукебакіо. Це був другий гол українця у футболці "орлів". Уже за три хвилини хавбека замінив Леандро Баррейро.

Проте втримати перевагу команда Жозе Моуріньйо не змогла: на 90+4 хвилині Андре Луїс зрівняв рахунок.

Статистика українців

Судаков провів потужний матч, адже крім забитого м’яча, він віддав дві ключові передачі, заблокував удар суперника, виконав п’ять точних навісів та показав 87% точності пасів (45 з 52).

За підсумками гри портал SofaScore оцінив його у 8,7 бала - найвищий результат серед усіх гравців поєдинку.

Також українця вдруге поспіль визнали найкращим футболістом матчу.

Голкіпер Анатолій Трубін також відіграв повний поєдинок. Він зробив один сейв, пропустив один м’яч і отримав оцінку 6,5 бала.

Судаков у "Бенфіці"

Для 21-річного хавбека цей гол став другим у 4 матчах за лісабонський клуб. Раніше він забив у своєму дебютному матчі під керівництвом Жозе Моуріньйо та віддав асист у Лізі чемпіонів. Загалом на його рахунку 2 голи та 1 результативна передача.

Нагадаємо, що трансфер Судакова обійшовся "Бенфіці" у 27 мільйонів євро (6,75 мільйона - оренда, 20,25 мільйона - обов’язковий викуп) плюс 25% від суми наступного продажу гравця.

Турнірна ситуація

Після шести турів чемпіонату Португалії "Бенфіка" йде на третьому місці з 14 очками, відстаючи від "Порту" на чотири бали.

Наступний матч команда проведе у п’ятницю, 26 вересня, проти "Жил Вісенте".