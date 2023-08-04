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Другий день поспіль. Під Москвою спалахнула нова велика пожежа (фото, відео)

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Росія, П'ятниця 04 серпня 2023 13:55
Другий день поспіль. Під Москвою спалахнула нова велика пожежа (фото, відео) Фото: у Московській області РФ спалахнула пожежа на складах 4 серпня (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Московській області (Росія) другий день поспіль відбуваються пожежі. У п'ятницю, 4 серпня, вогонь спалахнув на складах у підмосковній Яхромі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-каналы.

"Велика пожежа біля автоцентру Lada Яхрома в Московській області", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, горять два склади з пластиком та гумою.

"Стовп диму видно за десятки кілометрів. Пожежники борються з вогнем", - уточнюють у Telegram-каналі.

Як стверджують у МНС РФ, горить складське приміщення на площі 1950 кв. Начебто його вже вдалося локалізувати. Крім того, відомостей про постраждалих нібито теж не надходило.

Пожежі в Росії

Останнім часом на території Росії помітне явне зростання кількості пожеж на підприємствах та складах. Наприклад, буквально вчора, 3 серпня, у Підмосков'ї, у Воскресенську, почалася пожежа на акумуляторному заводі. Для гасіння вогню залучили пожежний потяг.

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