Второй день подряд. Под Москвой вспыхнул новый крупный пожар (фото, видео)

В Московской области (Россия) второй день подряд происходят пожары. В пятницу, 4 августа, огонь вспыхнул на складах в подмосковной Яхроме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области", - говорится в сообщении.

Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной.

"Столб дыма виден за десятки километров. Пожарные борются с огнем", - уточняют в Telegram-канале.

Как утверждают в МЧС РФ, горит складское помещение на площади 1950 кв.м. Якобы его уже удалось локализовать. Кроме того, сведений о пострадавших якобы тоже не поступало.

Пожары в России

В последнее время на территории России заметен явный рост количества пожаров на предприятиях и складах. Например, буквально вчера, 3 августа, в Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.