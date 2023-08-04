Второй день подряд. Под Москвой вспыхнул новый крупный пожар (фото, видео)
В Московской области (Россия) второй день подряд происходят пожары. В пятницу, 4 августа, огонь вспыхнул на складах в подмосковной Яхроме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области", - говорится в сообщении.
Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной.
"Столб дыма виден за десятки километров. Пожарные борются с огнем", - уточняют в Telegram-канале.
Как утверждают в МЧС РФ, горит складское помещение на площади 1950 кв.м. Якобы его уже удалось локализовать. Кроме того, сведений о пострадавших якобы тоже не поступало.
Пожары в России
В последнее время на территории России заметен явный рост количества пожаров на предприятиях и складах. Например, буквально вчера, 3 августа, в Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.
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