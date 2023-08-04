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Второй день подряд. Под Москвой вспыхнул новый крупный пожар (фото, видео)

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Россия, Пятница 04 августа 2023 13:55
Второй день подряд. Под Москвой вспыхнул новый крупный пожар (фото, видео) Фото: в Московской области вспыхнул пожа на складах 4 августа (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Московской области (Россия) второй день подряд происходят пожары. В пятницу, 4 августа, огонь вспыхнул на складах в подмосковной Яхроме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Крупный пожар возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области", - говорится в сообщении.

Предварительно, полыхают два склада с пластиком и резиной.

"Столб дыма виден за десятки километров. Пожарные борются с огнем", - уточняют в Telegram-канале.

Как утверждают в МЧС РФ, горит складское помещение на площади 1950 кв.м. Якобы его уже удалось локализовать. Кроме того, сведений о пострадавших якобы тоже не поступало.

Пожары в России

В последнее время на территории России заметен явный рост количества пожаров на предприятиях и складах. Например, буквально вчера, 3 августа, в Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.

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