Під Москвою спалахнула пожежа на акумуляторному заводі (відео)
У Підмосков'ї, у Воскресенську, почалася пожежа на акумуляторному заводі у четвер, 3 серпня. Для гасіння вогню залучили пожежний потяг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
"Пожежа почалася на акумуляторному заводі у Воскресенську. Попереднього вибуху не було", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, горить цех з виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація. Рятувальники їдуть на місце.
У мережі вже публікують відео із місця пожежі. На кадрах видно, як у небо здіймаються клуби диму. "Гриб" від пожежі видно на пристойну відстань.
Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що лише місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков'я сталися на території колишнього заводу "Червоний будівельник". Нині там зберігають акумулятори.
Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху - 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.
"Евакуйовано семеро людей. Інформації про постраждалих не надходило", - стверджує Shot.
Як пише Telegram-канал Baza, площа пожежі – 300 кв. м. Як стверджується, в приміщенні, що горить, є ємності з літієм, тому гасити пожежу доводиться за допомогою піни.
Оновлено. За даними "РИА Новости", через пожежу в цеху обвалився дах, а для гасіння вогню залучили пожежний потяг.
Пожежі на заводах у Росії
Останнім часом пожежі на російських підприємствах не поступаються кількістю вибухів і атак безпілотників. Наприклад, 29 червня, у російському Нижньому Новгороді сталася пожежа на території заводу з виробництва лакофарбових матеріалів "Бальзам". Над містом з'явився величезний стовп чорного диму.
Також у Москві в ніч на 12 травня спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Тоді постраждали троє людей.
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