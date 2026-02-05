Другий день перемовин в Абу-Дабі стартував: у якому форматі говорять США, Україна та РФ

В Абу-Дабі сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів США, України та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО та глави української делегації на переговорах Рустема Умєрова.
"Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій", - повідомив Умєров.
За його словами, підсумки переговорів будуть оголошені згодом.
Нагадаємо, вчора, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю української, американської та російської сторін. Обговорення тривало близько п'яти годин, а сьогодні переговори продовжуються.
Секретар РНБО і глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.
До складу української делегації також увійшли:
З американського боку у консультаціях брали участь:
Росія, за словами Умєрова, була представлена на "високому воєнному рівні".
Додамо, 3 лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що удари РФ по енергетиці свідчать про небажання Москви вести переговори, через що робота української сторони буде скоригована.
Також Зеленський заявив, що розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік.