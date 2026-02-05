Другий день перемовин в Абу-Дабі стартував: у якому форматі говорять США, Україна та РФ

"Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій", - повідомив Умєров.

За його словами, підсумки переговорів будуть оголошені згодом.