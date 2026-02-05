RU

Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал: в каком формате говорят США, Украина и РФ

Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Абу-Даби сегодня, 5 февраля, начался второй день переговоров США, Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО и главы украинской делегации на переговорах Рустема Умерова.

Читайте также: "Решение за Киевом": у Путина выдвинули ультиматум для прекращения войны

"Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", - сообщил Умеров.

По его словам, итоги переговоров будут объявлены позже.

 

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов, а сегодня переговоры продолжаются.

Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.

В состав украинской делегации также вошли:

  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия;
  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий;
  • советник руководителя ОП Александр Бевз.

С американской стороны в консультациях принимали участие:

  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • зять американского лидера Джаред Кушнер;
  • комиссар Федеральной службы закупок в Управлении общих служб США Джош Грюнбаум;
  • министр армии США Дэн Дрисколл;
  • командующий Европейским командованием вооруженных сил США Алексус Гринкевич.

Россия, по словам Умерова, была представлена на "высоком военном уровне".

Добавим, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что удары РФ по энергетике свидетельствуют о нежелании Москвы вести переговоры, из-за чего работа украинской стороны будет скорректирована.

Также Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем за год.

