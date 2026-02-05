Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал: в каком формате говорят США, Украина и РФ

В Абу-Даби сегодня, 5 февраля, начался второй день переговоров США, Украины и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО и главы украинской делегации на переговорах Рустема Умерова.
"Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", - сообщил Умеров.
По его словам, итоги переговоров будут объявлены позже.
Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов, а сегодня переговоры продолжаются.
Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.
В состав украинской делегации также вошли:
С американской стороны в консультациях принимали участие:
Россия, по словам Умерова, была представлена на "высоком военном уровне".
Добавим, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что удары РФ по энергетике свидетельствуют о нежелании Москвы вести переговоры, из-за чего работа украинской стороны будет скорректирована.
Также Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем за год.