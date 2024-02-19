Друге читання законопроекту про мобілізацію: коли можуть розглянути та які "гарячі" питання

"Я сподіваюся, що ще цього тижня у Верховної ради є шанс проголосувати за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. 21 лютого крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює, а для цього є всі підстави, Комітет з нацбезпеки оборони й розвідки, і ще цього тижня можна розглянути в другому читанні", - сказав він.

Нардеп вважає, що "закон буде складно проходити", але "є всі шанси його проголосувати в другому читанні в цілому".

По яких питаннях йде жвава дискусія?

Демобілізація строковиків

Він додав, що зараз важливі які правки все-таки будуть кардинальними.

"І ми вважаємо, що найбільша дискусія буде довкола питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб негайно, до 2 місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, щоб вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби", - пояснив Цимбалюк.

Питання щодо осіб з інвалідністю

Наступна тема, за його словами, це догляд за особою з інвалідністю.

"Так, особа з інвалідністю має право визначити, хто за нею буде доглядати. Це одна особа з-поміж родичів, близьких родичів. Але ще раз підкреслю - це має бути лише одна особа, яку визначить сама людина, за якою потрібен догляд. Але це має бути закріплено в цьому законі. Навколо цього тривають дискусії. І я думаю, що ми знайдемо спільну думку. Бо особа з інвалідністю має право на догляд", - констатував нардеп.

Відстрочка для викладачів ВНЗ

Що стосується викладачів вищих навчальних закладів без наукового ступеня і вченого звання, то за словами Цимбалюка, в Раді вважають, що вони теж мають право на відстрочку.

"І докторанти, які на контрактній формі навчання. Вони теж мають право на відстрочку. А те, що їх велика кількість, то це, мабуть, не їхня вина. Це вина уряду, який давав вищим навчальним закладам самі квоти. Тобто ліцензійні умови. Можна говорити про те, що з наступного року буде обмежена кількість, але це вже інша історія. Але ті, хто сплатив кошти, хто навчається, вони повинні завершити навчання. Але завдання МОН і вишів, чи будуть вони захищати цю наукову роботу чи ні", - дав пояснення нардеп.

Демобілізація і ротація

Як каже Цимбалюк, демобілізація через 36 місяців - це занадто довгий термін.

"Ми пропонуємо 18 місяців, якщо 12 з них боєць перебував в зоні бойових дій. Це буде справедливо. І ротація - за який період. А для цього потрібна певна кількість людей, щоби можна було ротувати ті підрозділи, які сьогодні на території виконання бойового завдання, могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити", - каже він.

Він також навів статистику, згідно з якою, що тільки 30% з усіх мобілізованих перебувають в зоні бойових дій.

"Всі інші знаходяться у тилових підрозділах. Потрібно переглянути позицію. І Верховний головнокомандувач дав доручення Сирському як головкому, щоб все-таки переглянули як ефективно використовуються ті сили, які є сьогодні. А мобілізувати потрібно додаткову кількість, їх навчити, і після певної фахової підготовки поповнювати сили", - констатував перший заступник голови комітету.

Перше читання законопроекту про мобілізацію

Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проект закону, 12 проголосували проти і утрималися - 45.

Раніше в коментарі для матеріалу РБК-Україна заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спорні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроект був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.