Второе чтение законопроекта о мобилизации: когда могут рассмотреть и какие "горячие" вопросы

"Я надеюсь, что еще на этой неделе у Верховной рады есть шанс проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении. 21 февраля крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по нацбезопасности обороны и разведки, и еще на этой недели можно рассмотреть во втором чтении", - сказал он.

Нардеп считает, что "закон будет сложно проходить", но "есть все шансы его проголосовать во втором чтении в целом".

По каким вопросам идет оживленная дискуссия?

Демобилизация срочников

Он добавил, что сейчас важны какие правки все-таки будут кардинальными.

"И мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы немедленно, до 2 месяцев они были демобилизованы. Они этого заслуживают, они прослужили несколько месяцев, а некоторые несколько лет. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", - объяснил Цымбалюк.

Вопросы по лицам с инвалидностью

Следующая тема, по его словам, это уход за лицом с инвалидностью.

"Да, лицо с инвалидностью вправе определить, кто за ним будет ухаживать. Это одно лицо из родственников, близких родственников. Но еще раз подчеркну - это должно быть только одно лицо, которое определит сам человек, за которым нужен уход. Но это должно быть закреплено в этом законе. Вокруг этого продолжаются дискуссии. И я думаю, что мы найдем общее мнение. Потому что лицо с инвалидностью имеет право на уход", - констатировал нардеп.

Отсрочка для преподавателей ВУЗов

Что касается преподавателей высших учебных заведений без ученой степени и ученого звания, то по словам Цымбалюка, в Раде считают, что они тоже имеют право на отсрочку.

"И докторанты, которые на контрактной форме обучения. Они тоже имеют право на отсрочку. А то, что их большое количество, это, пожалуй, не их вина. Это вина правительства, которое давало высшим учебным заведениям сами квоты. То есть лицензионные условия. Можно говорить о том, что со следующего года будет ограничено количество, но это уже другая история. Но те, кто оплатил деньги, кто учится, они должны завершить обучение. Но задача МОН и ВУЗов, будут ли они защищать эту научную работу или нет" , - дал объяснение нардеп.

Демобилизация и ротация

Как говорит Цымбалюк, демобилизация через 36 месяцев - это слишком долгий срок.

"Мы предлагаем 18 месяцев, если 12 из них боец находился в зоне боевых действий. Это будет справедливо. И ротация - за какой период. А для этого нужно определенное количество людей, чтобы можно было ротировать те подразделения, которые сегодня на территории выполнения боевого задания, могли отходить на отдых, иметь право восстановиться и отдохнуть", - говорит он.

Он также привел статистику, согласно которой только 30% из всех мобилизованных находятся в зоне боевых действий.

"Все остальные находятся в тыловых подразделениях. Нужно пересмотреть позицию. И Верховный главнокомандующий дал поручение Сырскому как главкому, чтобы все-таки просмотрели как эффективно используются те силы, которые есть сегодня. А мобилизовать нужно дополнительное количество, их научить, и после определенной профессиональной подготовки пополнять силы", - констатировал первый заместитель главы комитета.

Первое чтение законопроекта о мобилизации

Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутатов поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались - 45.

Ранее в комментарии для материала РБК-Украина заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе, и повесток по электронному кабинету.

После того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что при подготовке документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной рады все предложения по улучшению закона. Кроме того, на протеворечивость норм, которые содержит законопроект указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, новый законопроект о мобилизации был внесен Раду 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом, и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.