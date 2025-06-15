Вторая попытка: президент Словакии анонсировал поездку в Киев после зимнего отказа
Президент Словакии Питер Пеллегрини анонсировал о визите в Киев. Он заявил, что уже уведомил президента Украины Владимира Зеленского о начале подготовки к визиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.
Глава государства отметил, что не хочет, чтобы его визит был лишь визитом вежливости. Вместо этого, по его словам, он хочет достичь определенного положительного содержания для обеих сторон.
"Я только что встретился с президентом Зеленским на Вильнюсском саммите... и уже выразил свою позицию, что мы начнем готовить визит, и я попросил украинскую сторону предоставить определенное содержание, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы могли найти какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали позитивный сигнал", - пояснил президент.
Пеллегрини отметил, что нужно смотреть в будущее после войны, когда Украина начнет отстраиваться и развиваться.
"Словакия, которая находится на границе с Украиной, которая находится на границе Европейского Союза, может получить от этого пользу, и это действительно может стать огромным толчком для ликвидации региональных различий внутри Словакии", - добавил он.
Отмененный визит Пеллегрини
Заметим, что 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
В ответ президент Словакии Питер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев.
Тогда Пеллегрини отметил, что украинские правительство и президент Украины Владимир Зеленский отказались от транзита газа, тем самым принципиально угрожая энергетической безопасности Словакии.
Заметим также, что на днях стало известно, что Венгрия и Словакия выступят против прекращения закупки газа, нефти и ядерного топлива у России.
Обе страны договорились голосовать против этого решения Еврокомиссии в Люксембурге 16 июня.
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