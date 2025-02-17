Дроновий удар по Запоріжжю: в ОВА назвали наслідки (відео)

"Росіяни атакували місто 10 безпілотниками", - поінформував чиновник у публікації в мережі близько четвертої години ночі.

Глава ОВА розповів, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, проте "вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання".

Зазначимо, що перед цим Федоров також оприлюднив кадри пожежі, яка спалахнула в результаті ворожої атаки із застосуванням безпілотників.

Начальник ОВА розповів, що це загоряння було в нежитловій будівлі.

"Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби вже прямують на місце", - написав він у Telegram.

Атака ворога із застосуванням дронів

Раніше повідомлялося, що близько пів на третю годину ночі глава ОВА розповів про вибухи у Запорізькій області. Також з'явилися повідомлення про вибухи у районі міста Запоріжжя.

Перед тим РБК-Україна писало, що російські окупанти атакували "Шахедами" Харків, і були "прильоти" у двох районах міста. Через ворожий удар постраждали троє людей (отримали гостру реакцію на стрес), було загоряння господарчої споруди, та були пошкоджені житлові будинки.

Також нагадаємо, що близько пів на першу годину ночі у Києві на тлі дронової атаки було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО у столиці та у Київській області.

Додамо, ще вечорі напередодні російські загарбники запустили ударні дрони у бік України, й БПЛА заходили з різних напрямків.