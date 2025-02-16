ua en ru
Пн, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та низці областей оголошена тривога: яка загроза

Неділя 16 лютого 2025 23:26
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошена тривога: яка загроза Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та кількох областях України ввечері 16 лютого була оголошена повітряна тривога. Лунали попередження про загрозу атак противника із застосуванням ударних безпілотників, а також ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Сирена у столиці залунала близько 23:12. Мешканців Києва закликали негайно пройти до найближчих укриттів, та залишатися там до завершення тривоги.

Військові розповіли, що для Києва фіксується загроза застосування російськими окупантами ударних БПЛА для повітряних ударів.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах інформували, що ворожі безпілотники були помічені в Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Також зауважимо, що о 22:03 військові попереджали про загрозу застосування балістики з південного сходу.

А о 22:12 фіксували пуски противником керованих авіабомб на Сумську область.

За даними ПС станом на 23:23 щодо руху ворожих ударних безпілотників, вони фіксувалися в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в України виглядає так:

У Києві та низці областей оголошена тривога: яка загроза

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 143 дрони. ППО працювала в десяти областях. Сили протиповітряної оборони знищили 95 дронів. Ще 46 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Також повідомлялося, що в ніч проти 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Пізніше стало відомо, що частина Миколаєва залишилася без тепла внаслідок атаки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога Атака дронів Ракетна атака
NEWS
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
DAILY
Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів