Дроновый удар по Запорожью: в ОВА назвали последствия (видео)

"Россияне атаковали город 10 беспилотниками", - проинформировал чиновник в публикации в сети около четырех часов ночи.

Глава ОВА рассказал, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако "взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания".

Отметим, что перед этим Федоров также обнародовал кадры пожара, который вспыхнул в результате вражеской атаки с применением беспилотников.

Начальник ОВА рассказал, что это возгорание было в нежилом здании.

"Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы уже направляются на место", - написал он в Telegram.

Атака врага с применением дронов

Ранее сообщалось, что около половины третьего часа ночи глава ОВА рассказал о взрывах в Запорожской области. Также появились сообщения о взрывах в районе города Запорожье.

Перед этим РБК-Украина писало, что российские оккупанты атаковали "Шахедами" Харьков, и были "прилеты" в двух районах города. Из-за вражеского удара пострадали трое людей (получили острую реакцию на стресс), было возгорание хозяйственной постройки, и были повреждены жилые дома.

Также напомним, что около половины первого часа ночи в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО в столице и в Киевской области.

Добавим, еще вечером накануне российские захватчики запустили ударные дроны в сторону Украины, и БПЛА заходили с разных направлений.