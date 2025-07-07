Дронова атака на Україну: у ВМС розповіли, скільки збили "Шахедів" за ніч

Атака "Шахедів" 7 липня

Нагадаємо, Росія атакувала "Шахедами" кілька міст. Уночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. У місті гриміли вибухи.

У Києві уламки "Шахедів" упали у двох районах. Обійшлося без пожеж. Про постраждалих також не повідомлялося.

У Харкові дрони в лучили в цивільні багатоповерхові будівлі в Слобідському та Шевченківському районах. У результаті там спалахнули пожежі. За попередніми підрахунками, постраждали щонайменше 13 осіб.

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