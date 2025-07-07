Дроновая атака на Украину: в ВМС рассказали, сколько сбили "Шахедов" за ночь

Атака "Шахедов" 7 июля

Напомним, Россия атаковала "Шахедами" несколько городов. Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что Одесса находится под атакой дронов. В городе гремели взрывы.

В Киеве обломки "Шахедов" упали в двух районах. Обошлось без пожаров. Про пострадавших также не сообщалось.

В Харькове дроны попали в гражданские многоэтажные здания в Слободском и Шевченковском районах. В результате там вспыхнули пожары. По предварительным подсчетам, пострадали как минимум 13 человек.

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