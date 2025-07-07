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Дронова атака на Україну: у ВМС розповіли, скільки збили "Шахедів" за ніч

Понеділок 07 липня 2025 07:02
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Дронова атака на Україну: у ВМС розповіли, скільки збили "Шахедів" за ніч Фото: ВМС знищили 15 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 7 липня російські загарбницькі війська запустили по українських містах ударні дрони типу "Шахед". Військово-морські сили перехопили та знищили 15 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 15 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136", - повідомили військові.

У ВМС зазначили, що разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, у морі та повітрі.

Дронова атака на Україну: у ВМС розповіли, скільки збили &quot;Шахедів&quot; за ніч

Також там повідомили, що станом на ранок, 7 липня, у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Атака "Шахедів" 7 липня

Нагадаємо, Росія атакувала "Шахедами" кілька міст. Уночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. У місті гриміли вибухи.

У Києві уламки "Шахедів" упали у двох районах. Обійшлося без пожеж. Про постраждалих також не повідомлялося.

У Харкові дрони в лучили в цивільні багатоповерхові будівлі в Слобідському та Шевченківському районах. У результаті там спалахнули пожежі. За попередніми підрахунками, постраждали щонайменше 13 осіб.

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