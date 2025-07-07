Дроновая атака на Украину: в ВМС рассказали, сколько сбили "Шахедов" за ночь

В ночь на 7 июля российские захватнические войска запустили по украинским городам ударные дроны типа "Шахед". Военно-морские силы перехватили и уничтожили 15 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Также там сообщили, что по состоянию на утро, 7 июля, в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

В ВМС отметили, что вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 15 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136", - сообщили военные.

Атака "Шахедов" 7 июля

Напомним, Россия атаковала "Шахедами" несколько городов. Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что Одесса находится под атакой дронов. В городе гремели взрывы.

В Киеве обломки "Шахедов" упали в двух районах. Обошлось без пожаров. Про пострадавших также не сообщалось.

В Харькове дроны попали в гражданские многоэтажные здания в Слободском и Шевченковском районах. В результате там вспыхнули пожары. По предварительным подсчетам, пострадали как минимум 13 человек.

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