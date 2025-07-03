Дронова атака РФ по Одесі: з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку

Російська армія у ніч на четвер, 3 липня, атакувала місто Одеса ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера міста Геннадія Труханова.
Близько 03:00 в Одесі пролунали звуки вибухів. Незадовго до цього повідомлялось, що в напрямку міста рухаються ударні дрони.
Згодом Труханов уточнив, що в результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки.
"Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби", - написав він.
На опублікованих фото видно, що внаслідок атаки російських дронів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", - уточнив Труханов.
Оновлено о 05:40
За словами Труханова, рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах.
"Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", - повідомив Труханов.
Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.
Фото: наслідки атаки дронів на Одесу 3 липня (t.me/truonline)
Нагадаємо, ввечері середи, 2 липня, російська армія традиційно запустила по території України декілька груп ударних безпілотників. Про сигнал тривоги повідомлялось у низці областей.
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