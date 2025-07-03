Дронова атака РФ по Одесі: з'явились фото наслідків влучання у багатоповерхівку

Близько 03:00 в Одесі пролунали звуки вибухів. Незадовго до цього повідомлялось, що в напрямку міста рухаються ударні дрони.

Згодом Труханов уточнив, що в результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби", - написав він.

Фото: наслідки атаки дронів на Одесу 3 липня (t.me/truonline)

На опублікованих фото видно, що внаслідок атаки російських дронів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", - уточнив Труханов.

Оновлено о 05:40

За словами Труханова, рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах.

"Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", - повідомив Труханов.

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.