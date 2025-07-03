Дроновая атака РФ по Одессе: появились фото последствий попадания в многоэтажку

Российская армия в ночь на четверг, 3 июля, атаковала город Одесса ударными беспилотниками. Поврежден многоэтажный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Геннадия Труханова.
Около 03:00 в Одессе раздались звуки взрывов. Незадолго до этого сообщалось, что в направлении города движутся ударные дроны.
Впоследствии Труханов уточнил, что в результате атаки врага повреждены жилые дома.
"Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы", - написал он.
На опубликованных фото видно, что в результате атаки российских дронов поврежден многоэтажный жилой дом.
"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы, пострадавшим оказывается помощь", - уточнил Труханов.
Обновлено в 05:40
По словам Труханова, спасатели освободили пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах.
"Среди них - двое детей. Все они получают необходимую помощь. В больницу госпитализированы трое пострадавших", - сообщил Труханов.
Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в нем опасно.
Фото: последствия атаки дронов на Одессу 3 июля (t.me/truonline)
Напомним, вечером среды, 2 июля, российская армия традиционно запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. О сигнале тревоги сообщалось в ряде областей.
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