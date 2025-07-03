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Дроновая атака РФ по Одессе: появились фото последствий попадания в многоэтажку

Четверг 03 июля 2025 04:50
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Дроновая атака РФ по Одессе: появились фото последствий попадания в многоэтажку Фото: последствия атаки дронов на Одессу 3 июля (t.me/truonline)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 3 июля, атаковала город Одесса ударными беспилотниками. Поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Геннадия Труханова.

Около 03:00 в Одессе раздались звуки взрывов. Незадолго до этого сообщалось, что в направлении города движутся ударные дроны.

Впоследствии Труханов уточнил, что в результате атаки врага повреждены жилые дома.

"Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы", - написал он.

Фото: последствия атаки дронов на Одессу 3 июля (t.me/truonline)

На опубликованных фото видно, что в результате атаки российских дронов поврежден многоэтажный жилой дом.

"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы, пострадавшим оказывается помощь", - уточнил Труханов.

Обновлено в 05:40

По словам Труханова, спасатели освободили пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах.

"Среди них - двое детей. Все они получают необходимую помощь. В больницу госпитализированы трое пострадавших", - сообщил Труханов.

Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в нем опасно.

Фото: последствия атаки дронов на Одессу 3 июля (t.me/truonline)

Ночная атака дронов

Напомним, вечером среды, 2 июля, российская армия традиционно запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. О сигнале тревоги сообщалось в ряде областей.

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Одесса Война в Украине Атака дронов
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