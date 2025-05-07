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Без дронів на оптоволокні? В Росії серйозно пошкоджено стратегічний завод

Росія, Середа 07 травня 2025 10:59
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Без дронів на оптоволокні? В Росії серйозно пошкоджено стратегічний завод Фото: стратегічно важливий завод у Саранську може зупинитися після атаки дронів 7 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони серйозно пошкодили завод "Оптоволоконні системи" у Саранську (Росія) в ніч на 7 травня. Наразі вирішується питання його зупинки.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав", - розповів він.

За словами Коваленка, оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на цьому матеріалі.

"Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", - додав військовий.

Що відомо про завод "Оптоволоконні системи" у Саранську

Саранськ - місто в Росії, столиця Республіки Мордовія . Підприємство АТ "Оптиковолоконні системи", розташоване саме тут, є першим і поки єдиним заводом у РФ, який виготовляє оптичне волокно.

Як раніше розповідали в Центрі протидії дезінформації, цей завод входить до переліку критично важливої інфраструктури, оскільки забезпечує Росію матеріалами для створення сучасних систем зв'язку, зокрема й військового призначення.

Його продукція використовується у системах управління, передачі даних і зв’язку, включаючи розгортання захищених каналів для російської армії та керування дронами.

Атаки дронів на цей завод у Саранську

Нагадаємо, що в ніч на 7 травня у Росії дрони атакували низку важливих підприємств, які спеціалізуються на розробках сучасних систем озброєнь й не тільки. Зокрема, серед них підприємство "Оптоволоконні системи" у Саранську.

Зазначимо, що це не перша атака дронів на цей завод у Саранську. Наприклад, також і у ніч на 5 квітня дрони атакували "Оптоволоконні системи" у Саранську.

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