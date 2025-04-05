Дрони атакували завод у Саранську: що відомо про удар по унікальному об'єкту

У ніч на 5 квітня дрони атакували завод у Саранську. Він виробляє оптоволокно для безпілотників і є єдиним у Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

"БПЛА атакували завод із виробництва оптоволокна в Саранську. Унаслідок атаки виникла пожежа в районі підприємства", - ідеться в повідомленні.

Місцеві жителі кажуть, що нібито нарахували від шести до восьми дронів у небі.

Додамо, що глава Мордовії Артем Здунов визнав атаку на Саранськ.

"Сьогодні вночі одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БПЛА. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні сили і засоби", - написав він.

Він додав, що на території працюють оперативні та екстрені служби і нібито постраждалих немає.

Що відомо про завод у Саранську

Саранськ - місто в Росії, столиця Республіки Мордовія та адміністративний центр однойменного міського округу.

АТ "Оптиковолоконні Системи" - перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптичного волокна, розташований у Саранську.

Атака дронів у Самарській області

Крім підприємства в Саранську, дрони в ніч на 5 квітня атакували промислове підприємство в Чапаєвську.

Місцева влада вже встигла відрапортувати про те, що постраждалих нібито немає, хоча фахівці МНС займаються гасінням загоряння, а ситуація нібито перебуває під контролем.