Без дронов на оптоволокне? В России серьезно поврежден стратегический завод

Дроны серьезно повредили завод "Оптоволоконные системы" в Саранске (Россия) в ночь на 7 мая. Сейчас решается вопрос его остановки.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал", - рассказал он.

По словам Коваленко, оптоволокно - это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на этом материале.

"Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", - добавил военный.

Что известно о заводе "Оптоволоконные системы" в Саранске

Саранск - город в России, столица Республики Мордовия. Предприятие АО "Оптиковолоконные системы", расположенное именно здесь, является первым и пока единственным заводом в РФ, который производит оптическое волокно.

Как ранее рассказывали в Центре противодействия дезинформации, этот завод входит в перечень критически важной инфраструктуры, поскольку обеспечивает Россию материалами для создания современных систем связи, в том числе и военного назначения.

Его продукция используется в системах управления, передачи данных и связи, включая развертывание защищенных каналов для российской армии и управления дронами.