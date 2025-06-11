Дрони зупинили роботу Тамбовського порохового заводу в Росії, - ЦПД

У місті Котовськ (РФ) дрони атакували Тамбовський пороховий завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії. Підприємство вже не вперше опиняється під ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Зараз він ставить роботу на паузу", - розповів він.

Коваленко пояснив, що завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який залучений у війні проти України. На заводі виготовляють порохи для стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво на підприємстві суттєво зросло, адже воно безпосередньо забезпечує потреби російської армії.