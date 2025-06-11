Дроны остановили работу Тамбовского порохового завода в России, - ЦПД
В городе Котовск (РФ) дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии. Предприятие уже не впервые оказывается под ударом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу", - рассказал он.
Коваленко пояснил, что завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. На заводе изготавливают порохи для стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.
С начала полномасштабного вторжения в Украину производство на предприятии существенно возросло, ведь оно непосредственно обеспечивает потребности российской армии.
Атаки на Тамбовский пороховой завод
В российском городе Котовск, что в Тамбовской области, ночью прогремела серия взрывов. Вероятно, ударные дроны пытались поразить стратегически важный Тамбовский пороховой завод. Над городом было слышно около десяти взрывов. Об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Украинские беспилотники не впервые наносят удары по Тамбовскому пороховому заводу - стратегическому предприятию российской оборонной промышленности.
Этот объект уже попадал под атаку дронов в январе 2025 года. Ранее, в июле 2024-го, по нему также был нанесен удар.
Еще одна атака на завод произошла в ноябре 2023 года.
Тамбовский завод является важным элементом обеспечения российской армии взрывчатыми веществами и порохами для различных типов вооружения.
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