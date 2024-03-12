Дрони "зупинили" роботу одного з найбільших в Росії НПЗ: що відомо про пошкодження

Як повідомлялось раніше, безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області сьогодні вранці, 12 березня.

За даними російських інформаційних ресурсів, було знищено найголовніший елемент заводу - одну з установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах, завод припинив роботу.

Варто зауважити, що НПЗ є одним з найпотужніших у Росії. Станом на 2022 рік це підприємство перероблювало 15 млн тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.

Крім того, цей завод став одним із перших об'єктів, на які наклали санкції в рамках обмежень у зв'язку з агресією РФ.

Зауважується, що 4 січня 2024 року на ньому через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. А загалом їх на цьому підприємстві лише дві.

Як доповідали у РФ у січні полагодити швидко її неможливо. Для цього необхідно замовити західні комплектуючі, втім такої можливості наразі не існує.

Таким чином дана атака, ймовірно, остаточно вивела з ладу даний російський нафтопереробний завод.