Дроны "остановили" работу одного из крупнейших в России НПЗ: что известно о повреждениях

Как сообщалось ранее, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области сегодня утром, 12 марта.

По данным российских информационных ресурсов, был уничтожен самый главный элемент завода - одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, завод прекратил работу.

Следует отметить, что НПЗ является одним из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

Кроме того, завод стал одним из первых объектов, на которые наложили санкции в рамках ограничений в связи с агрессией РФ.

Отмечается, что 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. В общей сложности их на этом предприятии только две.

Как докладывали в РФ в январе, починить быстро ее невозможно. Для этого необходимо заказать западные комплектующие, впрочем, такой возможности пока не существует.

Таким образом, данная атака, вероятно, окончательно вывела из строя данный российский нефтеперерабатывающий завод.