Дрони знову атакували російський порт "Усть-Луга": спалахнула пожежа

Повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 2:00 ночі за київським часом.

Разом з оголошенням про повітряну тривогу Дрозденко повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету".

О 5:00 ранку губернатор заявив, що над областю нібито знищені 27 безпілотників.

Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджений порт "Усть-Луга", там виникла пожежа.

Близько 7:00 ранку Дрозденко повідомив про 31 нібито знешкоджений дрон.

Він додав, що "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга".