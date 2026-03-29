Дроны снова атаковали российский порт "Усть-Луга": вспыхнул пожар

Атаки дронов на порт "Усть-Луга"

Напомним, 25 марта на территории порта "Усть-Луга" вспыхнул "пожар" после атаки дронов.

В ночь на 27 марта наффтоналивные порты в Усть-Луге и Приморске неизвестные дроны атаковали во второй раз.

Отметим, что порт "Усть-Луга" - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.