Дрони-"ждуни" дистанційно мінують дороги біля Часового Яру, - військовий

Росіяни перетворили дороги біля Часового Яру на мінне поле. Дрони-"ждуни" і вибухівка з повітря щодня ускладнюють постачання українських підрозділів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Суспільного" сказав пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников.
Окупанти цілеспрямовано мінують логістичні маршрути Сил оборони в районі Часового Яру та Костянтинівки на Донеччині.
"Така ситуація традиційна для будь-яких логістичних шляхів, бо зараз головна задача противника - ускладнити, або унеможливити, проте йому це не вдається, будь-яку логістику. Тому дрони-"ждуни" противнику в цьому допомагають", - розповів Костянтин Мельников.
За його словами, ворог використовує кілька методів мінування:
Перед кожним виїздом бійці проводять аеророзвідку маршруту.
"Наші військові змушені постійно "проходити" ці шляхи: або дроном зверху пролітати над дорогами, розміновувати. Замінування доріг зараз доволі часте явище на цій ділянці фронту", - розповів пресофіцер.
Якщо виявляють "ждун", його намагаються знищити прицільно - так, щоб сам дрон не встиг відреагувати, або відпрацьовують по ньому FPV-безпілотником.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області. За його словами, з початку 2026 року втрати російської армії на фронті перевищили 145 тисяч осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, частина високопосадовців Кремля визнає, що війна зайшла у глухий кут. За даними Bloomberg, безпечного виходу з цієї ситуації для режиму наразі немає.