Дрони-"ждуни" дистанційно мінують дороги біля Часового Яру, - військовий

Міни з дронів і "ждуни" на узбіччях

Окупанти цілеспрямовано мінують логістичні маршрути Сил оборони в районі Часового Яру та Костянтинівки на Донеччині.

"Така ситуація традиційна для будь-яких логістичних шляхів, бо зараз головна задача противника - ускладнити, або унеможливити, проте йому це не вдається, будь-яку логістику. Тому дрони-"ждуни" противнику в цьому допомагають", - розповів Костянтин Мельников.

За його словами, ворог використовує кілька методів мінування:

дрони-"ждуни", які чекають техніку прямо на дорозі;

скидання вибухових пристроїв з безпілотників;

магнітні міни.

Як військові перевіряють дороги

Перед кожним виїздом бійці проводять аеророзвідку маршруту.

"Наші військові змушені постійно "проходити" ці шляхи: або дроном зверху пролітати над дорогами, розміновувати. Замінування доріг зараз доволі часте явище на цій ділянці фронту", - розповів пресофіцер.

Якщо виявляють "ждун", його намагаються знищити прицільно - так, щоб сам дрон не встиг відреагувати, або відпрацьовують по ньому FPV-безпілотником.