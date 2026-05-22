Дроны-"ждуны" дистанционно минируют дороги возле Часового Яра, - военный

Россияне превратили дороги возле Часового Яра в минное поле. Дроны-"ждуны" и взрывчатка с воздуха ежедневно затрудняют снабжение украинских подразделений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире"Суспільного" сказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников.
Оккупанты целенаправленно минируют логистические маршруты Сил обороны в районе Часового Яра и Константиновки в Донецкой области.
"Такая ситуация традиционная для любых логистических путей, потому что сейчас главная задача противника - усложнить, или сделать невозможным, однако ему это не удается, любую логистику. Поэтому дроны-"ждуны" противнику в этом помогают", - рассказал Константин Мельников.
По его словам, враг использует несколько методов минирования:
Перед каждым выездом бойцы проводят аэроразведку маршрута.
"Наши военные вынуждены постоянно "проходить" эти пути: или дроном сверху пролетать над дорогами, разминировать. Заминирование дорог сейчас довольно частое явление на этом участке фронта", - рассказал пресс-офицер.
Если обнаруживают "ждун", его пытаются уничтожить прицельно - так, чтобы сам дрон не успел отреагировать, или отрабатывают по нему FPV-беспилотником.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ достигают определенных целей в приграничье Сумской области. По его словам, с начала 2026 года потери российской армии на фронте превысили 145 тысяч человек.
Как сообщало РБК-Украина, часть высокопоставленных чиновников Кремля признает, что война зашла в тупик. По данным Bloomberg, безопасного выхода из этой ситуации для режима пока нет.