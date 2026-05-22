Дроны-"ждуны" дистанционно минируют дороги возле Часового Яра, - военный

13:21 22.05.2026 Пт
Как оккупанты охотятся на колонны ВСУ возле Часового Яра?
aimg Елена Чупровская
Дроны-"ждуны" дистанционно минируют дороги возле Часового Яра, - военный Фото: как оккупанты пытаются отрезать снабжение ВСУ в Донецкой области (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне превратили дороги возле Часового Яра в минное поле. Дроны-"ждуны" и взрывчатка с воздуха ежедневно затрудняют снабжение украинских подразделений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире"Суспільного" сказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников.

Мины с дронов и "ждуны" на обочинах

Оккупанты целенаправленно минируют логистические маршруты Сил обороны в районе Часового Яра и Константиновки в Донецкой области.

"Такая ситуация традиционная для любых логистических путей, потому что сейчас главная задача противника - усложнить, или сделать невозможным, однако ему это не удается, любую логистику. Поэтому дроны-"ждуны" противнику в этом помогают", - рассказал Константин Мельников.

По его словам, враг использует несколько методов минирования:

  • дроны-"ждуны", которые ждут технику прямо на дороге;
  • сброс взрывных устройств с беспилотников;
  • магнитные мины.

Как военные проверяют дороги

Перед каждым выездом бойцы проводят аэроразведку маршрута.

"Наши военные вынуждены постоянно "проходить" эти пути: или дроном сверху пролетать над дорогами, разминировать. Заминирование дорог сейчас довольно частое явление на этом участке фронта", - рассказал пресс-офицер.

Если обнаруживают "ждун", его пытаются уничтожить прицельно - так, чтобы сам дрон не успел отреагировать, или отрабатывают по нему FPV-беспилотником.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ достигают определенных целей в приграничье Сумской области. По его словам, с начала 2026 года потери российской армии на фронте превысили 145 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, часть высокопоставленных чиновников Кремля признает, что война зашла в тупик. По данным Bloomberg, безопасного выхода из этой ситуации для режима пока нет.

