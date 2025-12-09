ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони забезпечують 60% уражень росіян на фронті, - Сирський

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 18:18
UA EN RU
Дрони забезпечують 60% уражень росіян на фронті, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Дрони зараз грають величезну роль у протистоянні російським окупантам, оскільки вони забезпечують понад 60% уражень російських цілей на фронті. Повітряні та наземні безпілотники виконали вже тисячі завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський за підсумками наради з питань застосування безпілотних систем підкреслив, що дрони допомагають стримувати російський наступ та забезпечують понад 60% усіх уражень ворожих цілей.

Загалом за листопад безпілотні авіаційні комплекси виконали 304 тисячі завдань, наземні комплекси - приблизно дві тисячі завдань. Уражено або знищено не менше, ніж 81,5 тисячі російських цілей.

"Після періоду певного паритету ми знову випереджаємо противника у застосуванні FPV-дронів - одного з основних засобів ураження на полі бою. Водночас розвиток цього напрямку потребує ще більшої злагодженості, швидкості рішень та системності", - зазначив Сирський.

Він підкреслив, що російські окупанти активно нарощують виробництво й номенклатуру БПЛА, формує нові підрозділи, намагається удосконалити тактику та мріє про постачання півмільйона дронів на місяць.

"Українська відповідь має бути асиметричною та ефективною: посилення боротьби з ворожими дронами та знищення інфраструктури підрозділів безпілотних сил противника. Ми продовжуємо масштабувати підрозділи БпС Збройних Сил України, зокрема у бригадах територіальної оборони, а також розвиваємо підрозділи НРК у Сухопутних військах", - підсумував головком.

Фото: Олександр Сирський / Facebook

Тим часом у мережі з'явилися нові фото українського морського безекіпажного катера Magura V7. Його особливість - можливість прямо з моря збивати повітряні цілі. Цей дрон збив літак Су-30 авіаційною ракетою - вперше у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Сирський Дрони Війна в Україні
Новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті