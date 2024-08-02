Дрони й не тільки: ЗМІ з'ясували, як через Грузію до РФ відправляють підсанкційні товари

Зазначається, що під час журналістського розслідування, що тривало протягом семи місяців, представникам грузинського ЗМІ вдалося викрити схеми постачання до Росії санкційної продукції з Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Між тим варто нагадати, що експорт вище згаданої продукції до РФ був заборонений через міжнародні санкції ще в грудні 2022 року.

Проте, як показує практика, не всі країни дотримувалися обмежень, пише грузинське видання.

Які схеми та шляхи обходу санкцій

Один перевізник прямо сказав грузинським розслідувачам, що без проблем "міг доставляти безпілотники з Грузії в Росію через Азербайджан, як це робили раніше".

В інший перевізник у розмові з iFact навіть запропонував ще простіший маршрут відправки "фішок" з Тбілісі в Самару просто через Владикавказ.

Так, у публікації грузинського ЗМІ вказується, що санкціонний вантаж із Грузії в РФ надходить 2-ма шляхами: або напряму, або через перетин двох-трьох держкордонів.

Експорт підсанкційних товарів зріс

Згідно з даними статистики за 2023-2024 роки, з Грузії до РФ, Вірменії, Азербайджану та країн Центральної Азії було експортовано товарів подвійного призначення на загальну суму понад 10 мільйонів доларів.

Також вказується, що за рік значно зріс експорт із Грузії таких товарів, як:

радіонавігаційне обладнання,

електронні інтегральні схеми,

блоки цифрового оброблення даних,

обладнання для приймання та передавання звуку та зображення,

побутова техніка.

Грузія заявляє про суворий контроль

Як заявили в Податковій службі Грузії, з початком повномасштабної війни РФ проти України та введенням санкцій щодо країни-агресора митний контроль було посилено.

"Там заявляють, що з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2024 року в пунктах пропуску митниці повертали санкційні товари 1969 разів", - йдеться в публікації iFact.

Так, у розмові з журналістами у Службі доходів і зборів Грузії запевнили, що відомство дотримується усіх міжнародних норм та санкцій, проводить "суворий контроль" на кордоні.

Експеримент

Між тим журналісти грузинського видання для перевірки ситуації на практиці та для експерименту змогли домовитись про відправлення з грузинського Тбілісі до російської Самари дронів через транспортну компанію Kairos Logistics.

Оператор при цьому запевнив замовників, що все буде доставлено гарантовано, й він має досвід роботи з підсанкційними товарами.

Крім того, журналісти iFact змогли "відправити" до РФ інтегральні схеми через фірму Cargo Rapido.

Обхід Росією санкцій через Грузію

Нагадаємо, що цієї зими у Сенаті США заявив, що Грузія постачає Росії чіпи в обхід санкцій. Своєю чергою Тбілісі звернулося до Вашингтона й зажадало, щоб були надані докази.

Перед тим сенатор США Річард Блюменталь закликав американських виробників мікросхем уникати використання їхніх чипів у російській зброї.

Також повідомлялося, що ще влітку 2022 року грузинський телеканал Mtavari розповідав, що Грузія може брати участь у схемі, яка використовується для обходу санкцій проти російської нафти.