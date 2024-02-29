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У США звинуватили Грузію в причетності до поставок чипів у РФ. У Тбілісі відреагували

Четвер 29 лютого 2024 19:10
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У США звинуватили Грузію в причетності до поставок чипів у РФ. У Тбілісі відреагували Архівне фото: У США звинуватили Грузію в причетності до поставок чипів у РФ (semiconductorforu com)
Автор: Дмитро Браславський

Грузія звернулася до Сполучених Штатів Америки по докази того, що країна постачає Росії чіпи в обхід санкцій.

Про це заявила Служба доходів Міністерства фінансів Грузії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Звинувачення прозвучали на спеціальних слуханнях постійного підкомітету Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки.

Старший член підкомітету, сенатор-республіканець Рон Джонсон, висловив думку, що за допомогою Грузії та ще кількох країн американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь.

Реакція Грузії

Зазначається, що Служба доходів Міністерства фінансів Грузії вже звернулася до американських колег і зажадала роз'яснень, на підставі яких доказів були зроблені зазначені заяви з приводу Грузії.

"У разі існування конкретних доказів, просимо американську сторону поділитися ними з грузинською стороною", - сказано в заяві.

Що передувало

Раніше стало відомо, що постійний підкомітет Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки 27 лютого провів спеціальне слухання, щоб з'ясувати, як американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь.

Під час спеціального слухання сенатор США Річард Блюменталь закликав американських виробників мікросхем уникати використання їхніх чипів у російській зброї. Він зазначив, що чипи американського виробництва продовжують перебувати в обладнанні ворога на полі бою України.

Bloomberg повідомляло, що торік Росія імпортувала передові американські та європейські чипи на суму понад 1 мільярд доларів. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції

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