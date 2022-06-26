Грузия может участвовать в обходе санкций против российской нефти, - СМИ

Грузинская сторона может принимать участие в схеме, которая используется для обхода санкций против российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari .

Телеканал со ссылкой на источник сообщает, что судно перевозит до 30 000 тонн вакуумного газойля (один из компонентов дизельного топлива) российской компании "Роснефть". Также Mtavari утверждает, что грузинская сторона пытается изменить происхождение груза и отправить его в Европу.

Сообщается, что на данный момент в порту Батуми на нефтяном терминале стоит танкер Esen Ka под турецким флагом.

Напомним, ранее стало известно, что российские танкеры продолжают поставлять нефть в порты Европы в обход санкций. По данным издания "Медуза", схема стало возможна благодаря регистрации компаний на Кипре и ОАЭ, что усложняет выявление их собственников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.