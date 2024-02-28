Сенатор США закликав виробників чіпів "робити більше", щоб продукція не потрапляла у зброю РФ

У понеділок, 27 лютого, під час спеціального слухання сенатор США Річард Блюменталь закликав американських виробників мікросхем уникати використання їхніх чипів у російській зброї. Він зауважив, що чипи американського виробництва продовжують знаходити в обладнанні ворога на полі бою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Річард Блюменталь зауважив, що компанії мають зробити все можливе, щоб добре відстежувати свої пристрої.

Підкомітет подав запит на документи чотирьох виробників мікросхем. За попередніми даними спостерігається значне зростання експорту до країн, які використовують Росію з метою ухилення санкцій.

Він висловив занепокоєння щодо таких виробників:

Advanced Micro Devices;

Intel Corporation;

Texas Instruments;

Analog Devices.

За його словами, вони роблять недостатньо для уникнення використання їхніх продуктів у російській військовій техніці. Під час слухання троє свідків поділилися, як їхні організації відстежували використання американських чипів у російській зброї.

Економістка Еліна Рибакова зазначила, що зазвичай компоненти виробляються у Китаї, Малайзії та Філіппінах, а до Росії потрапляють через Туреччину, ОАЕ та країнах, що межують.

Компанії, у свою чергу, надали відповідь щодо висунутих тез та зазначили, що вже "активно працюють над відстеженням дистриб’юторів та співпрацею з глобальною митницею".