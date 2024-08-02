Дроны и не только: СМИ выяснили, как через Грузию в РФ отправляют подсанкционные товары

Отмечается, что в ходе продолжавшегося в течение семи месяцев журналистского расследования представителям грузинского СМИ удалось разоблачить схемы поставки в Россию санкционной продукции из Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Между тем следует напомнить, что экспорт вышеупомянутой продукции в РФ был запрещен из-за международных санкций еще в декабре 2022 года.

Однако, как показывает практика, не все страны соблюдали ограничения, пишет грузинское издание.

Какие схемы и пути обхода санкций

Один перевозчик прямо сказал грузинским расследователям, что без проблем "мог доставлять беспилотники из Грузии в Россию через Азербайджан, как это делали раньше".

В другой перевозчик в разговоре с iFact даже предложил еще более простой маршрут отправки "фишек" из Тбилиси в Самару прямо через Владикавказ.

Так, в публикации грузинского СМИ указывается, что санкционный груз из Грузии в РФ поступает двумя путями: либо напрямую, либо через пересечение двух-трех госграниц.

Экспорт подсанкционных товаров вырос

Согласно данным статистики за 2023-2024 годы, из Грузии в РФ, Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии было экспортировано товаров двойного назначения на общую сумму более 10 миллионов долларов.

Также указывается, что за год значительно возрос экспорт из Грузии таких товаров как:

радионавигационное оборудование,

электронные интегральные схемы,

блоки цифровой обработки данных,

оборудование для приема и передачи звука и изображения,

бытовая техника.

Грузия заявляет о строгом контроле

Как заявили в Налоговой службе Грузии, с началом полномасштабной войны РФ против Украины и введением санкций в отношении страны-агрессора таможенный контроль был ужесточен.

"Там заявляют, что с 24 февраля 2022 по 27 июня 2024 в пунктах пропуска таможни возвращали санкционные товары 1969 раз", - говорится в публикации iFact.

Так, в разговоре с журналистами в Службе доходов и сборов Грузии заверили, что ведомство соблюдает все международные нормы и санкции, проводит "строгий контроль" на границе.

Эксперимент

Между тем журналисты грузинского издания для проверки ситуации на практике и для эксперимента смогли договориться об отправке из грузинского Тбилиси в российскую Самару дронов через транспортную компанию Kairos Logistics.

Оператор при этом заверил заказчиков, что все будет доставлено гарантированно, и у него есть опыт работы с подсанкционными товарами.

Кроме того, журналисты iFact смогли "отправить" в РФ интегральные схемы через фирму Cargo Rapido.

Обход Россией санкций через Грузию

Напомним, что этой зимой в Сенате США заявил, что Грузия поставляет России чипы в обход санкций. В свою очередь Тбилиси обратилось в Вашингтон и потребовало, чтобы были предоставлены доказательства.

Перед этим сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии.

Также сообщалось, что еще летом 2022 грузинский телеканал Mtavari рассказывал, что Грузия может участвовать в схеме, используемой для обхода санкций против российской нефти.