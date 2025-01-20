Дрони й не тільки: Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Як зазначили у відомстві, пакет допомоги містить безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори та п'ятитонні телескопічні навантажувачі для українських військових.

"Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку. Ми також усунули бюрократичні перешкоди, відтепер підтримка надійде в Україну ще швидше", - наголосила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

У Міноборони зазначили, що Литва планує цьогоріч зробити основними напрямками підтримки України протиповітряну оборону, боєприпаси, дрони, засоби боротьби з дронами, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

У відомстві підрахувати, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на понад 754 млн євро. Там також зазначили, що загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила 1,5 млрд євро.