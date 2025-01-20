Дроны и не только: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Как отметили в ведомстве, пакет помощи содержит беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для украинских военных.

"Мы не можем замедлять нашу поддержку Украины, потому что гарантировать безопасность Украины означает заботиться о нашей собственной безопасности. Мы также устранили бюрократические препятствия, отныне поддержка поступит в Украину еще быстрее", - подчеркнула министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

В Минобороны отметили, что Литва планирует в этом году сделать основными направлениями поддержки Украины противовоздушную оборону, боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами, а также поддержка украинской оборонной промышленности через финансирование вооружений, произведенных в Украине.

В ведомстве подсчитать, что с начала полномасштабного вторжения России Литва предоставила Украине военную помощь на более 754 млн евро. Там также отметили, что общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила 1,5 млрд евро.