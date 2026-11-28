Дрони вдруге за тиждень атакували Новошахтинський НПЗ, на заводі спалахнула пожежа
У ніч на 28 листопада Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову атакували дрони. На заводі спалахнула пожежа, ймовірно, уражено резервуар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та російське видання ASTRA.
У Новошахтинську пролунала серія вибухів, після чого місцеві жителі побачили заграву в районі НПЗ.
"Важкі дрони атакували Новошахтинськ! Ситуація складна, почалася пожежа", - написали місцеві медіа.
Цієї ж ночі під ударом знову опинилася ЛВДС "Самара" у Самарській області. Подробиці щодо наслідків поки невідомі.
Новошахтинський НПЗ запустили у 2009 році, його потужність - від 5,6 до 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Завод вважають одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.
Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Воно підключене до системи магістральних нафтопроводів "Транснефти".
Завод неодноразово ставав ціллю українських дронів. Після атаки в серпні 2025 року він зупиняв роботу, так само як і після удару 25 вересня 2026 року.
Нагадаємо, завод атакували і в ніч на 23 листопада. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що тоді знищили 20 горизонтальних резервуарів, ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних пошкодили, а також пошкодили ділянку трубопроводу.
Супутникові знімки після тієї атаки показали, що контейнери не захистили резервуари заводу від пожежі. Також на знімках видно пошкодження установок первинної переробки нафти.
ЛВДС "Самара" поблизу селища Просвєт - найбільше в Європі нафтове сховище. Там приймають, зберігають і змішують російську нафту, а станція, за даними військових, працює на потреби армії РФ.
Після удару по станції на початку жовтня Генштаб підтвердив пошкодження 11 резервуарів.
Також ми писали, що 25 листопада під ударами українських дронів опинилися 14 регіонів Росії. Тоді в Самарській області атакували Сизранський і Куйбишевський НПЗ.