У ніч на 28 листопада Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову атакували дрони. На заводі спалахнула пожежа, ймовірно, уражено резервуар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та російське видання ASTRA .

У Новошахтинську пролунала серія вибухів, після чого місцеві жителі побачили заграву в районі НПЗ.

"Важкі дрони атакували Новошахтинськ! Ситуація складна, почалася пожежа", - написали місцеві медіа.

Цієї ж ночі під ударом знову опинилася ЛВДС "Самара" у Самарській області. Подробиці щодо наслідків поки невідомі.

Новошахтинський НПЗ запустили у 2009 році, його потужність - від 5,6 до 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Завод вважають одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Воно підключене до системи магістральних нафтопроводів "Транснефти".

Завод неодноразово ставав ціллю українських дронів. Після атаки в серпні 2025 року він зупиняв роботу, так само як і після удару 25 вересня 2026 року.

Нагадаємо, завод атакували і в ніч на 23 листопада. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що тоді знищили 20 горизонтальних резервуарів, ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних пошкодили, а також пошкодили ділянку трубопроводу.