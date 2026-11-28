В ночь на 28 ноября Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова атаковали дроны. На заводе вспыхнул пожар, вероятно, поражен резервуар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и российское издание ASTRA .

В Новошахтинске прогремела серия взрывов, после чего местные жители увидели зарево в районе НПЗ.

"Тяжелые дроны атаковали Новошахтинск! Ситуация сложная, начался пожар", - написали местные медиа.

Этой же ночью под ударом снова оказалась ЛПДС "Самара" в Самарской области. Подробности о последствиях пока неизвестны.

Новошахтинский НПЗ запустили в 2009 году, его мощность - от 5,6 до 7,5 миллиона тонн нефти в год. Завод считается одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Предприятие производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут и битум. Оно подключено к системе магистральных нефтепроводов "Транснефти".

Завод неоднократно становился целью украинских дронов. После атаки в августе 2025 года он останавливал работу, равно как и после удара 25 сентября 2026 года.

Напомним, завод атаковали и в ночь на 23 ноября. Позже Генштаб ВСУ сообщил, что тогда уничтожили 20 горизонтальных резервуаров, еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных повредили, а также повредили участок трубопровода.