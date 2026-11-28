Дроны второй раз за неделю атаковали Новошахтинский НПЗ, на заводе вспыхнул пожар
В ночь на 28 ноября Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова атаковали дроны. На заводе вспыхнул пожар, вероятно, поражен резервуар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и российское издание ASTRA.
В Новошахтинске прогремела серия взрывов, после чего местные жители увидели зарево в районе НПЗ.
"Тяжелые дроны атаковали Новошахтинск! Ситуация сложная, начался пожар", - написали местные медиа.
Этой же ночью под ударом снова оказалась ЛПДС "Самара" в Самарской области. Подробности о последствиях пока неизвестны.
Новошахтинский НПЗ запустили в 2009 году, его мощность - от 5,6 до 7,5 миллиона тонн нефти в год. Завод считается одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.
Предприятие производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут и битум. Оно подключено к системе магистральных нефтепроводов "Транснефти".
Завод неоднократно становился целью украинских дронов. После атаки в августе 2025 года он останавливал работу, равно как и после удара 25 сентября 2026 года.
Напомним, завод атаковали и в ночь на 23 ноября. Позже Генштаб ВСУ сообщил, что тогда уничтожили 20 горизонтальных резервуаров, еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных повредили, а также повредили участок трубопровода.
Спутниковые снимки после атаки показали, что контейнеры не защитили резервуары завода от пожара. Также на снимках видно повреждение установок первичной переработки нефти.
ЛПДС "Самара" вблизи поселка Просвет - крупнейшее в Европе нефтяное хранилище. Там принимают, хранят и смешивают российскую нефть, а станция, по данным военных, работает на нужды армии РФ.
После удара по станции в начале октября Генштаб подтвердил повреждение 11 резервуаров.
Также мы писали, что 25 ноября под ударами украинских дронов оказались 14 регионов России. Тогда в Самарской области атаковали Сызранский и Куйбышевский НПЗ.