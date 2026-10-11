Дрони вдарили вже по третьому дата-центру Яндекса: у Росії збої в популярних сервісах

У ніч на 11 жовтня дрони атакували дата-центр "Яндекса" у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила, що його роботу повністю зупинено, а в країні перестали працювати десятки сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канал Exilenova+ та моніторингові канали.
Про вибухи в регіоні жителі почали повідомляти вночі. За їхніми словами, удару зазнав дата-центр "Яндекса" у місті Владимир.
Його потужність становить 50 МВт, а розрахований він на 2880 серверних стійок. Офіційних коментарів щодо атаки російська влада поки не давала.
Першими зникли сервіси, якими щодня користуються росіяни: голосовий помічник "Аліса", "Яндекс Музика", сервіс відеозв'язку "Телеміст" та "Яндекс Дім".
Проте збій виявився значно масштабнішим. У зонах доступності хмарної платформи Yandex Cloud перестали працювати понад 80 ключових сервісів. Серед них обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховища, ШІ-сервіси, зокрема YandexGPT API, а також інструменти для розробників і бізнесу.
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У "Яндексі" підтвердили, що через атаку безпілотників роботу дата-центру у Владимирі повністю зупинено. За словами компанії, ніхто не постраждав. Перед цим Yandex Cloud повідомляв про перебої з електроживленням в одній із зон доступності платформи.
8 жовтня дрони атакували найбільший дата-центр компанії в Рязанській області: там спалахнула сильна пожежа, дим було видно за кілька кілометрів, а сервіси "Яндекса" по всій Росії почали збоїти. Того ж дня компанія прибрала з карт дата-центри у чотирьох регіонах РФ, зокрема й атакований.
Росія тим часом б'є по українських дата-центрах, намагаючись порушити зв'язок. Після чергової атаки припинив роботу київський дата-центр "Омега Телеком", а ще раніше росіяни зруйнували дата-центр dline.ua у Києві, після чого він не міг працювати.