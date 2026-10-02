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Дата-центр dline.ua у Києві зруйновано після обстрілів РФ

12:17 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Дата-центр dline.ua у Києві зруйновано після обстрілів РФ Фото: що відомо про удар по дата-центру (dline.ua)
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Російський удар зруйнував у Києві дата-центр dline.ua на вулиці Предславинській. Це вже третій такий об'єкт, який зупинив роботу за кілька останніх днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар компанії-власниці Громадському радіо.

У повідомленні компанії зазначено, що станом на 1 жовтня дата-центр на Предславинській, 28 зруйновано внаслідок удару РФ. Там додали, що всі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики.

Це вже третій дата-центр, який за кілька останніх днів заявив про зупинку роботи через російські атаки. Раніше окупанти кілька разів атакували дата-центр Cosmonova. Після цих ударів він припинив роботу.

1 жовтня про зупинку роботи оголосив і дата-центр "Парковий".

Нагадаємо, 1 жовтня російський удар знищив у Києві дата-центр "Парковий".

У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, ще 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні ухвалили додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, важливих для зв'язку.

Він наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.

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